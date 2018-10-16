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Xiaomi показала Mi Mix 3 необычным образом
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Xiaomi показала Mi Mix 3 очень необычным образом 

iPhones.ru + ещё 1 3 часа назад
Фото: iPhones
Xiaomi показала Mi Mix 3 очень необычным образомОжидается, что в этом месяце состоится официальная презентация Xiaomi Mi Mix 3. Правда, точной даты анонса всё ещё нет.
Тем не менее, китайцы продолжают активно продвигать новинку в массы, постепенно раскрывая дизайн смартфона. Вот новый тизер:
iPhones
На нем изображён лежащий человек, вокруг которого разбросаны разные версии Mi Mix. Тем не менее, в руках он держит именно самую новую модель.
Из постера видно, что это будет смартфон-слайдер. А в экране не будет выреза. Камера и датчики спрятаны на задней кромке.
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