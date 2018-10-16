Xiaomi показала Mi Mix 3 необычным образом

Xiaomi показала Mi Mix 3 очень необычным образом

Xiaomi показала Mi Mix 3 очень необычным образомОжидается, что в этом месяце состоится официальная презентация Xiaomi Mi Mix 3. Правда, точной даты анонса всё ещё нет.

Тем не менее, китайцы продолжают активно продвигать новинку в массы, постепенно раскрывая дизайн смартфона. Вот новый тизер:

iPhones

На нем изображён лежащий человек, вокруг которого разбросаны разные версии Mi Mix. Тем не менее, в руках он держит именно самую новую модель.

Из постера видно, что это будет смартфон-слайдер. А в экране не будет выреза. Камера и датчики спрятаны на задней кромке.