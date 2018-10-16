Vertu вскоре представит новый продукт

Vertu жива и представит новый продукт совсем скоро

Производитель телефонов и смартфонов класса люкс Vertu разослал приглашения китайским журналистам на презентацию, которая состоится 17 октября 2018 года.

Приглашения оформлены в пафосном стиле, устанавливают дресс-код для журналистов, а также намекают на ручную сборку в Великобритании нового устройства.

Напомним, изначально британская компания Vertu была дочкой Nokia и занималась производством люксовых телефонов, которые собирались вручную. В последние годы дела Vertu шли совсем плохо, в 2017 году она закрыла производственные мощности в Британии и обанкротилась. Сейчас торговая марка Vertu принадлежит турецкой компании Baferton.