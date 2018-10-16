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Представлен телефон размером с кредитку 

360tv.ru + ещё 13 25 минут назад
Фото: 360tv.ru
Компания Palm представила новое устройство, которое является чем-то средним между смартфоном и «умными» часами. Гаджет имеет маленькие размеры и дисплей до 3,3 дюйма. Об этом сообщил портал Techcrunch.com.
Компания позиционирует новый гаджет как способ отдохнуть от ставших уже привычными шестидюймовых смартфонов. Palm работает на базе Android (8.1) и умеет гораздо больше, чем «умные» часы.
Устройство водонепроницаемо (IP68), а также имеет батарею на 800 мАч, которой, как заявлет производитель, должно хватить на целый день. «Компактный» смартфон получил 3 ГБ ОЗУ, 32 ГБ внутренней памяти и чип Snapdragon 435. Отмечается, что для такого небольшого устройства данного набора должно хватить.
techcrunch.com
Пока что устройство будет продаваться только в Соединенных Штатах и только у оператора Verizon. Его цена будет равняться 349 долларов.
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