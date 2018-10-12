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В РФ обвалились цены на iPhone
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В РФ обвалились цены на iPhone 

Рамблер 15 часов назад
В России подешевели новые iPhone XS и XS Max и прошлогодний флагман iPhone X, сообщает «Российская газета».
В исследовании рынка, которое провел Hi-Tech Mail.Ru, говорится что спустя год после старта продаж iPhone X на 256 ГБ в России продается по цене от 65 тысяч рублей, хотя изначально смартфон стоил 92 тысячи рублей.
Подешевели также и актуальные флагманы Apple — iPhone XS и XS Max.
На старте продаж iPhone XS с памятью 64 ГБ стоил 88 тысяч рублей, сейчас в «Яндекс. Маркете» предложения начинаются от 73 тысяч рублей.
iPhone XS Max, который стартовал в России по цене от 97 тысяч рублей, после падения цен и массовых неофициальных поставок подешевел до 83 тысяч рублей за младшую 64-Гб модификацию.
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