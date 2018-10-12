В РФ обрушились цены на iPhone

В России обрушились цены на старые и новые iPhone

Российские продавцы принялись снижать цены на iPhone нового поколения — XS и XS Max, а также на безрамочные флагманы прошлого года — iPhone X.

Как сообщает Hi-tech Mail.ru со ссылкой на собственные исследования рынка, прошлогодняя "десятка" с объемом памяти 256 Гб обойдется покупателям примерно в 65 тысяч рублей. На старте продаж смартфон стоил 92 тысячи.

В свою очередь, актуальные флагманские смартфоны Apple также продаются зачастую дешевле по сравнению с официальной ценой. Как свидетельствуют данные "Яндекс. Маркета", цены iPhone XS с 64, 256 и 512 Гб постоянной памяти начинаются от 73, 83 и 97 тысяч рублей соответственно. В то же время стоимость гаджета на старте продаж составляла 88 тысяч рублей за младшую модель.

iPhone XS Max, который стартовал в России по цене от 97 тысяч рублей, после падения цен и массовых неофициальных поставок подешевел до 83 тысяч рублей за младшую 64-Гб модификацию. Версии с 256 и 512 Гб памяти стоят от 93 и 101 тысячи рублей соответственно.