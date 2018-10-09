Google лишила РФ «убийцы iPhone»

Google показала новые модели смартфонов Pixel — Google Pixel 3 и Pixel 3 XL. Первая модель оснащена дисплеем размером 5,5 дюйма, вторая — 6,3 дюйма. Аппараты оснащены операционной системой Android 9.0 Pie, которая поддерживает управление с помощью жестов.

Разрешение основной камеры у обоих смартфонов составляет 12,2 Мп, фронтальной — 8 Мп. Функция Zoom out позволяет сделать качественное селфи за счет уменьшения изображения, а с помощью функции Top shot смартфон автоматически выбирает лучший снимок из ряда похожих.

Компания также представила технологию борьбы с телефонным спамом: смартфон проверит намерения неизвестного абонента, а владелец телефона решит, ответить на звонок или внести номер абонента в список заблокированных.

Стоимость устройства в США составит от $799 (53 тыс. руб. по текущему курсу ЦБ ), старт продаж намечен на 9 октября. Смартфоны будут продаваться в 15 странах, России в этом списке не оказалось.

Стоимость нового планшета от Google Pixel Slate стартует от $599 (39,8 тыс. руб.). Устройство оснащено встроенной защитой от вирусов.

Еще одной новинкой от Google стала домашняя станция Home Hub. Это устройство управляется голосом (распознавая голоса разных пользователей) и может подсказать пользователю время, рассказать прогноз погоды, о пробках на дорогах, назначенных на день мероприятиях, управлять устройствами «умного» дома, включать/выключать свет, контролировать температуру в помещении, открывать входную дверь и обмениваться фотографиями с членами семьи. В США устройство будет стоить от $149 (9,9 тыс. руб.).