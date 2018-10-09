Ещё
Какие смартфоны предпочитают россияне
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Исследование показало, какие смартфоны предпочитают россияне 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Владимир Песня
Средняя стоимость проданного подержанного смартфона на сервисе объявлений "Юла" в третьем квартале 2018 года составила 9,95 тысячи рублей, более половины покупок пришлось на модели iPhone, говорится в исследовании компании, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Как пишут аналитики, средняя стоимость проданного смартфона в отчетном периоде снизилась на 9% по сравнению со вторым кварталом. Лидер продаж среди подержанных смартфонов традиционно Apple (51,4%). За ним Samsung (18,5%), Xiaomi (6,5%), (5,3%) и Sony (3,5%), свидетельствуют результаты исследования.
Самым популярной моделью смартфона в третьем квартале остается iPhone 5s со средней ценой 6,3 тысячи рублей. На втором месте iPhone 6 (10,6 тысячи в среднем). Замыкает рейтинг самых популярных моделей iPhone 6s (14,6 тысячи). Тройка самых популярных моделей смартфонов по сравнению с январем-мартом, по данным сервиса, не изменилась.
Несмотря на лидерство Apple, количество проданных iPhone в третьем квартале по сравнению с предыдущим кварталом сократилось на 12%. Штучные продажи Samsung упали на 12%. Рост продаж в штучном выражении показали только смартфоны Xiaomi и Huawei — на 1% и 29% соответственно. При этом смартфоны Huawei еще и подорожали — в среднем на 10%, в то время как iPhone выросли в цене на 4%, а Xiaomi — на 2%.
Сервис бесплатных объявлений "Юла" был запущен в 2015 году интернет-компанией Mail.Ru Group. Сервис позволяет находить и предлагать товары с учетом геолокации и интересов пользователя. В настоящий момент ежемесячная аудитория "Юлы" превышает 20 миллионов пользователей в России.
Последние новости
Почему через 30 лет исчезнут кладбища Из магазинов могут пропасть продукты из-за нового закона Расизм по отношению к белым разрастается в Европе как раковая опухоль
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыт план уничтожения С-300 американскими F-22236
Россиян «заставят» поменять паспорта35
Додик вступился за Крым83
Литва выразила протест России11
Названо имя второго «отравителя» Скрипалей516
Видео
00:32
Опубликованы фото ЧП в Жуковском
Происшествия
02:37
МИД России вручил ноту послу Нидерландов
Политика
00:31
Юнкер передразнил Терезу Мэй
В мире
00:55
Евросоюз захотели ликвидировать
В мире
00:35
Степаненко не выдержала очередного удара
Шоу-бизнес
01:38
В «деле Скрипаля» нашелся испанский след
Статьи В мире
01:05
Бузова показала «работу языком»
Шоу-бизнес
05:17
Украину обрекли на «неизбежную деградацию»
Армия Войска
01:19
Американский беспилотник заметили у Крыма
Армия
00:18
Объяснены синие огни в небе над Москвой
Наука и техника Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение