Xiaomi Mi Mix 3 получит безрамочное защитное стекло

Ресурс Slashleaks поделился изображениями защитного стекла Xiaomi Mi Mix 3. Его толщина составит 0,3 мм, и, судя по фото, смартфон действительно выйдет без вырезов.

Ранее источники сообщали, что устройство может получить 6-дюймовый безрамочный дисплей с разрешением 2960 x 1440, тройную основную камеру и выдвижную селфи-камеру на 23 Мп в виде слайдера. Устройство оснастят Snapdragon 845, 6 или 8 Гб RAM, а также сканером отпечатков пальцев под дисплеем.

Анонс Xiaomi Mi Mix 3 намечен на 15 октября.