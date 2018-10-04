Alienware m15 — тонкий и лёгкий игровой ноутбук

Компания Dell представила сегодня новый ноутбук под брендом Alienware. Он называется m15 и является самым тонким и лёгким устройством в рамках линейки. Причём это полноценный игровой девайс.

Alienware m15 в базовой версии основан на четырёхъядерном процессоре Intel Core i5-8300H семейства Coffee Lake-H. За дополнительную плату можно получить шестиядерный Core i7-8750H. Также есть две видеокарты на выбор: NVIDIA GeForce GTX 1060 или GTX 1070. Максимум оперативной памяти составляет 32 ГБ.

В ноутбук можно установить накопитель HDD или SSD типоразмера 2,5 дюйма, а также твердотельный носитель с интерфейсом M.2. Что касается экранов, то тут доступны три варианта: TN с разрешением Full HD и кадровой частотой 144 Гц, IPS с разрешением Full HD, а также IPS с разрешением 3840 x 2160, яркостью 400 нит и охватом 100% цветового пространства sRGB. Во всех вариантах диагональ составляет 15,6 дюйма.

Клавиатура оснащена цифровым блоком и подсветкой. Из разъёмов есть Ethernet, три USB 3.0 Type-A, по одному Thunderbolt 3, HDMI 2.0 и Mini DisplayPort 1.3. На задней панели есть проприетарный порт для подключения внешней видеокарты.

Alienware m15 можно будет заказать в США с 25 октября. Стоимость новинки стартует с отметки 1100 долларов. Сроки появления в России пока не названы.