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Samsung выпустит 14 моделей смартфонов на заводе Xiaomi
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Samsung выпустит 14 моделей смартфонов на заводе Xiaomi 

Ferra.ru 3 часа назад
Фото: Reuters
Компания Samsung в 2019 году выпустит как минимум 14 моделей смартфонов в Китае. Об этом сообщил неофициальный аккаунт Samsung_News в Twitter.
Речь идёт о производстве на заводе Wintech, которая занимается смартфонами Xiaomi. Корейский производитель собирается выпускать там недорогие модели.
Первой ласточкой должна стать модель Samsung Galaxy A6s, ранее известная как Galaxy P30. Изначально предполагалось, что именно этот смартфон первым из продукции Samsung получит встроенный под экран сканер отпечатков пальцев, но затем слух опровергли. Это будет обычная недорогая модель среднего уровня.
Произведённые Wintech смартфоны Samsung будут предназначены для китайского рынка. Такой перенос производства должен привести к снижению цен на не флагманские смартфоны Samsung. Этот шаг корейский производитель предпринимает в результате падения своей доли в Китае.
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