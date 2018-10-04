Apple снизила стоимость BeatsX в РФ

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Apple снизила стоимость наушников BeatsX в России 

iPhones.ru + ещё 1 4 часа назад
Фото: Reuters
Apple снизила стоимость наушников BeatsX в РоссииСовсем недавно мы рассказывали о беспроводной гарнитуре BeatX. Пожалуй, идеальное решение как для повседневного ношения, так и для занятия спортом.
Сегодня Apple решила сделать приятный сюрприз для тех, кто решил порадовать себя хорошим звуком.
На официальном сайте компании оригинальная гарнитура BeatX подешевела сразу на 2 300 руб.
Прежняя цена составляла 11 990 руб. Новая — 9 690 руб. Единственное «но» — в продаже больше нет четырех дополнительных цветов, вроде золотого, синего, Space Gray и белого. В наличии только серый и черный цвета.
С чем связано такое снижение цены и урезание ассортимента неясно. Возможно, Apple готовится показать новую гарнитуру.
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