Apple снизила стоимость BeatsX в РФ

Apple снизила стоимость наушников BeatsX в России

Apple снизила стоимость наушников BeatsX в РоссииСовсем недавно мы рассказывали о беспроводной гарнитуре BeatX. Пожалуй, идеальное решение как для повседневного ношения, так и для занятия спортом.

Сегодня Apple решила сделать приятный сюрприз для тех, кто решил порадовать себя хорошим звуком.

На официальном сайте компании оригинальная гарнитура BeatX подешевела сразу на 2 300 руб.

Прежняя цена составляла 11 990 руб. Новая — 9 690 руб. Единственное «но» — в продаже больше нет четырех дополнительных цветов, вроде золотого, синего, Space Gray и белого. В наличии только серый и черный цвета.

С чем связано такое снижение цены и урезание ассортимента неясно. Возможно, Apple готовится показать новую гарнитуру.