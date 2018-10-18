Очередное обновление Windows испортило компьютеры

Пользователи пожаловались на сбои, возникшие после попытки установить обновление.

Пользователи компьютеров на базе операционной системы Windows 10 столкнулись с серьезными проблемами после установки его обновления. Люди жалуются на нарушения в воспроизведении аудиофайлов.

Кроме того, по словам пользователей, установка нового обновления стала приводить к уничтожению персональных данных. В соцсетях и на форумах пишут, что сбой затронул компьютеры и ноутбуки производства Hewlett-Packard.

В настоящее время разработчики занимаются устранением проблемы и пообещали устранить сбой в ближайшее время. Проблема могла произойти из-за некорректной работой драйвера аудиокарты, который пришел на ПК вместе с обновлением, сообщает Bleeping Computer.