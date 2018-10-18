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Обновление Windows испортило компьютеры
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Очередное обновление Windows испортило компьютеры 

ТК «Звезда» + ещё 99 11 часов назад
Фото: globallookpress.com
Пользователи пожаловались на сбои, возникшие после попытки установить обновление.
Пользователи компьютеров на базе операционной системы Windows 10 столкнулись с серьезными проблемами после установки его обновления. Люди жалуются на нарушения в воспроизведении аудиофайлов.
Кроме того, по словам пользователей, установка нового обновления стала приводить к уничтожению персональных данных. В соцсетях и на форумах пишут, что сбой затронул компьютеры и ноутбуки производства Hewlett-Packard.
В настоящее время разработчики занимаются устранением проблемы и пообещали устранить сбой в ближайшее время. Проблема могла произойти из-за некорректной работой драйвера аудиокарты, который пришел на ПК вместе с обновлением, сообщает Bleeping Computer.
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