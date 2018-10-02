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Найден способ взломать iPhone с помощью Siri
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Найден способ взломать iPhone с помощью Siri 

РИА Новости 35 минут назад
В YouTube появилось видео, на котором показан способ взлома iPhone при помощи голосового помощника Siri.
На видео демонстрируется, как можно получить доступ к контактным данным из телефонной книги смартфона, не зная кода разблокировки. Для этого достаточно знать номер телефона, который активирован в самом устройстве.
Чтобы обойти ввод пароля, нужно включить программу VoiceOver с помощью Siri, затем позвонить на телефон и сбросить вызов сообщением. После этого можно открыть телефонную книгу и получить доступ к контактам.
Данная проблема встречается на новой операционной системе iOS 12, выпущенной для iPhone в середине сентября.
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