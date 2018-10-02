Найден способ взломать iPhone с помощью Siri

В YouTube появилось видео, на котором показан способ взлома iPhone при помощи голосового помощника Siri.

На видео демонстрируется, как можно получить доступ к контактным данным из телефонной книги смартфона, не зная кода разблокировки. Для этого достаточно знать номер телефона, который активирован в самом устройстве.

Чтобы обойти ввод пароля, нужно включить программу VoiceOver с помощью Siri, затем позвонить на телефон и сбросить вызов сообщением. После этого можно открыть телефонную книгу и получить доступ к контактам.

Данная проблема встречается на новой операционной системе iOS 12, выпущенной для iPhone в середине сентября.