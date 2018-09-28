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В России массово перепродают iPhone
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На Avito появилось около 700 объявлений о перепродаже iPhone 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Покупатели новых моделей iPhone в день старта продаж стали перепродавать гаджеты, около 700 таких объявлений сейчас насчитывается на сайте Avito, рассказали РИА Новости в компании.
В России в пятницу утром стартовали продажи смартфонов iPhone XS и iPhone XS Max, которые были представлены компанией Apple 12 сентября. Цена на iPhone XS начинается от 87,990 тысячи рублей, а на iPhone XS Max — от 96,990 тысячи. Предзаказы на эти модели ритейлеры начали принимать 21 сентября.
"В день старта продаж новых моделей IPhone в России 28 сентября пользователи Avito начали публиковать объявления об их перепродаже с 9 часов утра. За первые три часа (с 9 до 12 часов) на сайте появилось более 300 объявлений, на данный момент их около 700", — сказали в пресс-службе сервиса.
Перепродавать смартфоны iPhone XS и iPhone XS Max на Avito пользователи начали еще 21 сентября, когда стартовали продажи этих смартфонов за рубежом (более чем в 30 странах мира). Пользователи покупали гаджеты в других странах и перепродавали в России, воспользовавшись недельной задержкой старта официальных продаж в России.
Суммарно сейчас на Avito размещено уже более 3,8 тысячи объявлений о продаже iPhone XS и iPhone XS Max. Причем около 2 тысяч из них выставлены частными лицами, которые хотят перепродать телефон по более выгодной цене. Средняя цена на новые iPhone за неделю с 21 сентября снизилась со 123 тысяч рублей до 119 тысяч рублей, что объясняется ростом предложения. Всего за неделю с момента страта мировых продаж на Avito было совершено 110 сделок по продаже новых моделей.
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