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Спрос на новые iPhone значительно вырос
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Ритейлеры рассказали о росте спроса на новые iPhone 

РИА Новости 46 минут назад
Фото: РИА Новости
Спрос на новые модели iPhone XS на старте продаж в пятницу в РФ оказался существенно выше, чем на предыдущие модели год назад, сообщила РИА Новости представитель ритейлера re:Store Людмила Семушина.
В России утром 28 сентября стартовали продажи iPhone XS и iPhone XS Max, которые были представлены компанией Apple 12 сентября. Цена на iPhone XS начинается от 87,990 тысячи рублей, а на iPhone XS Max — от 96,990 тысячи рублей. Предзаказы на эти модели ритейлеры начали принимать 21 сентября.
"По итогам предзаказов и первых часов продаж в re:Store можно с уверенностью заявить, что старт iPhone XS существенно превышает результаты прошлого года", — сказала представитель re:Store.
Она напомнила, что в этом году продажи в России начались не в первой очереди стран, а во второй волне, но, несмотря на это предзаказы превысили прошлогодний уровень.
"Сеть re:Store начала принимать предзаказы за неделю до старта продаж. На момент старта было оформлено существенно больше предзаказов, чем в прошлом году, когда старт iPhone X был одновременно со всем миром. В сети re:Store собирали предзаказы с предоплатой, как и в прошлом году, и сегодня с самого начала дня iPhone XS стали доставлять курьерами, а также забирать их самовывозом из магазинов", — сказала Семушина.
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