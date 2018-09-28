Спрос на новые iPhone значительно вырос

Ритейлеры рассказали о росте спроса на новые iPhone

В России утром 28 сентября стартовали продажи iPhone XS и iPhone XS Max, которые были представлены компанией Apple 12 сентября. Цена на iPhone XS начинается от 87,990 тысячи рублей, а на iPhone XS Max — от 96,990 тысячи рублей. Предзаказы на эти модели ритейлеры начали принимать 21 сентября.

"По итогам предзаказов и первых часов продаж в re:Store можно с уверенностью заявить, что старт iPhone XS существенно превышает результаты прошлого года", — сказала представитель re:Store.

Она напомнила, что в этом году продажи в России начались не в первой очереди стран, а во второй волне, но, несмотря на это предзаказы превысили прошлогодний уровень.