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Продажи новых iPhone в России в первые три дня превысили показатели 2017 года
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Продажи новых iPhone в России в первые три дня превысили показатели 2017 года 

ТАСС + ещё 22 1 час назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Спрос среди россиян на iPhone XS и iPhone XS Max в первые три дня превысил показатели старта продаж смартфонов Apple восьмой серии и iPhone X в 2017 году. Такие данные представили ретейлеры.
Корпорация Apple представила новинки 12 сентября. В официальном интернет-магазине Apple с 28 сентября можно купить iPhone XS и XS Max в серебристом цвете, цвете «серый космос» и новом золотом оттенке с памятью 64 Гб, 256 Гб и 512 Гб. Стоимость iPhone XS составляет от 88 тыс. рублей до 119 тыс. рублей в зависимости от размера памяти, а iPhone XS Max — от 97 тыс. рублей до 128 тыс. рублей.
У крупнейших ретейлеров самой популярной моделью стал золотой iPhone XS Max 256 Гб. Высокие темпы роста продаж показали и Apple Watch S4. Так, в «М. Видео-Эльдорадо», по данным ретейлера, продажи часов выросли в два раза по сравнению с прошлым годом, а смартфонов — в 1,5.
В re:Store довольны продажами с учетом высокого уровня цен. Как сообщил ретейлер, хороших показателей удалось достичь благодаря правильно организованной системе предзаказа.
В «Связном», "Евросети" и «C-store» спрос на новые iPhone XS и iPhone XS Max, по данным компаний, вырос на 20% по сравнению с продажами iPhone X в 2017 году.
"Наибольшей популярностью пользуется iPhone XS Max: 65% покупок наших клиентов приходится именно на этот гаджет. iPhone XS Max — первый iPhone с диагональю дисплея 6,5 дюймов, и многие обладатели iPhone 7 Plus и iPhone 8 Plus переходят именно на iPhone XS Max", — рассказала старший вице-президент объединенной компании «Связной — Евросеть» Дагмара Иванова.
В МТС сообщили, что треть клиентов пользуются сервисом trade-in, который позволяет сдать старый смартфон, получив взамен скидку на новый.
В «Связном» и «Евросети» скидка на новые модели при сдаче iPhone X 256 Гб составляет 36%.
В "Вымпелкоме" (бренд — «Билайн») почти половину продаж составили заказы в интернет-магазине. Их количество по сравнению с продажами iPhone 8 и 8 Plus выросло в 3,5 раза.
Новые модели iPhone
iPhone XS — это улучшенная версия iPhone X, вышедшего год назад. Обновленный гаджет имеет экран с диагональю 5,8 дюйма, изготовленный из более прочного стекла, чем раньше.
Устройство оснащено улучшенным шестиядерным процессором A12 Bionic, который работает в два раза быстрее предыдущей модели и, как заявлено, более эффективно раскрывает возможности приложений с функцией дополненной реальности. Аппарат также обладает двойной 12-мегапиксельной камерой, которая благодаря новому процессору делает более качественные снимки.
Другой из представленных смартфонов получил название iPhone XS Max. Его основным отличием является увеличенный экран размером в 6,5 дюйма. При этом остальные характеристики гаджета в целом не отличаются от младшей модели.
Обе модели смартфона также обладают поддержкой двух sim-карт. Кроме того, новые устройства оснащены более емкими аккумуляторами. iPhone XS сможет работать без подзарядки на 30 минут дольше, чем iPhone X, а iPhone XS Max — на 90 минут дольше.
ТАСС: последние новости
Банк России стал владельцем Азиатско-Тихоокеанского банка DM: новейший флагманский iPhone стоит в три раза дороже компонентов, из которых он собран На Тверской растет очередь за новым iPhone. Продажи стартуют через два дня
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