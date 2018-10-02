6 причин найти и купить iPhone X в 2018 году

6 причин найти и купить iPhone X в 2018 годуХитрые маркетологи Apple убрали из актуального модельного ряда прошлогодний iPhone X. К счастью, смартфон без явных косяков и недостатков еще можно найти у реселлеров.

На данный момент он является чуть ли не самой удачной покупкой среди всех моделей iPhone.

В тему: какой iPhone выбрать осенью 2018 года.

Вот шесть причин выбрать именно прошлогодний флагман:

1. Отличий от iPhone XS не так много

Новшества у новинки этого года, разумеется, есть, но вот переплачивать за них готовы далеко не все пользователи.

В тему: все отличия iPhone XS от iPhone X Если кратко, то iPhone XS имеет улучшенное железо, камеру, влагозащиту и экран с расширенным динамическим диапазоном.

Тех, кому действительно важны изменения в iPhone XS, отговаривать от покупки флагмана не будем, остальным смело рекомендуем присмотреться к прошлогодней модели.

2. iPhone XS на старте стоит дороже

Год назад официальная цена на новый iPhone X составляла без малого 80 тысяч рублей, а за iPhone XS в этом просят уже от 87 990 руб.

Инфляция, курс национальной валюты и все такое, но стоит ли набор инноваций такой разницы в цене?

Уже к концу октября цены на «десятку» ощутимо снизятся, особенно после старта продаж новых iPhone XR. Ценник будет сильно зависеть от остатков модели на складах.

В любом случае цена в районе 60 тысяч сделает iPhone X довольно выгодной покупкой.

3. У iPhone X нет проблем с аксессуарами

Вы уже знаете, что iPhone XS имеет незначительные отличия в размере модуля камеры.

Так чехлы от «десятки» со скрипом налезут на новый флагман. Прочные модели со временем притрутся, а мягкие кейсы могут топорщиться или мяться. Терпеть такое со смартфоном за 88 тысяч сможет не каждый.

Придется либо брать оригинальные дорогие аксессуары, либо надеяться, что сторонние производители не обманут, банально дописав iPhone XS в список совместимых моделей.

На iPhone X сейчас можно без всяких проблем отыскать любой нужный аксессуар.

4. iPhone X лучше iPhone XR Не самая топовая новинка iPhone XR на старте обойдется покупателям в 64 990 руб. Уже сейчас за эти деньги можно купить iPhone X, а ведь модель гораздо лучше по многим критериям.

iPhone XR оснащают 6,1-дюймовым ЖК-экраном прошлого поколения с жалким разрешением 1792х828. Матрица морально устарела и скоро будет выглядеть как экран MacBook Air по сравнению с современными дисплеями.

Новинка не поддерживает 3D Touch, без которого не получится совершать определенные действия, быстро очищать уведомления и удобно перемещать курсор свайпом по клавиатуре.

iPhone XR имеет всего один модуль камеры на 12 мп с широкоугольным объективом ƒ/1.8. Забудьте о крутых фото с эффектом боке (размытие будет, но исключительно программное) и двукратном оптическом приближении.

А еще у XR довольно заметные рамки вокруг дисплея, которые прилично больше рамок iPhone X/XS.

5. iPhone X MAX и iPhone XR еще не обкатаны

Если не сравнивать iPhone X исключительно с моделью XS, а посмотреть в сторону остальных новинок, то ситуация не такая и перспективная.

Бюджетный iPhone XR проигрывает по многим параметрам (смотри выше), а iPhone X MAX не имеет явных преимуществ кроме экрана и батареи. В отличие от моделей Plus, здесь не стали улучшать камеру.

При этом обе модели iPhone X MAX и iPhone XR являются абсолютно новыми в технологическом плане. Новые компоненты, расположение модулей, компоновка деталей и т.п.

Устройства еще не прошли нормальный цикл эксплуатации, в первые месяцы могут проявиться косяки и болезни ранних версий продукта.

6. iPhone X реально лучше более старых моделей

Долгожданное изменение в дизайне и потрясающий безрамочный дисплей делают iPhone X действительно отличным от iPhone 6/6s/7/8.

Это абсолютно иной продукт, а не затянувшаяся эксплуатация проверенной годами модели.

Цены на iPhone 7/8 сейчас действительно радуют, но стоит только поставить их рядом с iPhone X, как выбор становится очевидным.

С любого старого iPhone нужно обновляться минимум до iPhone X.

Нужно только подождать несколько недель, пока цена на «десятку» не упадет еще немного.