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В сети появилось видео сгибающегося телефона
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В сети появилось видео сгибающегося телефона 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Сейчас между ведущими производителями развернулась нешуточная борьба за лидерство в новом сегменте «подвижной» мобильной техники.
В компании Lenovo кардинально пересмотрели устройство мобильных «раскладушек» и представили прототип телефона, который можно сгибать и сворачивать едва ли не рулетом. Короткий видеоролик появился в Twitter.
Чрезвычайная гутаперчивость смартфона не влияет на его потребительские свойства. Гаджет работает, заряжается и открывает приложения.
Гибкостью новинка от Lenovo обязана специальному шарниру, механизм которого разработчики обещают «довести до ума» к началу серийного выпуска. В прошлом году компания уже представила на рынке нечто подобное — телефон сворачивающийся в браслет.
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