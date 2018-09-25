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Дисплей iPhone XS Max назвали лучшим в мире
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Эксперты назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире 

News.ru 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Компания DisplayMate протестировала новинку iPhone XS Max. Эксперты поставили дисплею смартфону высший балл, назвав его лучшим из существующих в мире.
Аппарат показал самый низкий показатель рефлексии экрана (4,7%), а его абсолютная точность цветопередачи составила 0.8 JNCD. Как ответила DisplayMate, смартфон оснащён дисплеем высшей категории с идеальной калибровкой цвета и впечатляющей производительностью.
Как сообщалось ранее, предыдущим смартфон с лучшим в мире экраном специалисты назвали Samsung Galaxy Note 9. Тогда специалисты отметили, что это самый инновационный и высокопроизводительный смартфон, который они когда-либо тестировали в лаборатории. Устройство удерживало пальму первенству чуть больше месяца.
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