Пользователи новых iPhone обнаружили проблемы с экраном

На минимальной яркости черный цвет на телефоне выглядит как серый с оранжевым оттенком

Пользователи обнаружили проблемы у новых iPhone, сообщает Reddit. У флагмана от Apple — модели 10 S есть сложности с экраном.

На минимальной яркости черный цвет на телефоне выглядит как серый с оранжевым оттенком. Сообщается, что проблему частично решает установка максимальной яркости. В России продажи iPhone 10 S и iPhone 10 S Max стартуют 28 сентября. Цены на первую модель начинаются от 88 тысяч рублей, на вторую — от 97 тысяч.