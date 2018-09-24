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Пользователи новых iPhone обнаружили проблемы с экраном
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Пользователи новых iPhone обнаружили проблемы с экраном 

BFM.RU 2 часа назад
Фото: РИА Новости
На минимальной яркости черный цвет на телефоне выглядит как серый с оранжевым оттенком
Пользователи обнаружили проблемы у новых iPhone, сообщает Reddit. У флагмана от Apple — модели 10 S есть сложности с экраном.
На минимальной яркости черный цвет на телефоне выглядит как серый с оранжевым оттенком. Сообщается, что проблему частично решает установка максимальной яркости. В России продажи iPhone 10 S и iPhone 10 S Max стартуют 28 сентября. Цены на первую модель начинаются от 88 тысяч рублей, на вторую — от 97 тысяч.
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