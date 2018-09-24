Ещё
Apple расширит возможности камеры iPhone XS
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Apple пообещала расширить возможности камеры iPhone XS 

iPhones.ru 1 час назад
Фото: iPhones
Apple пообещала расширить возможности камеры iPhone XSОдной из ключевых фишек iPhone XS считается возможность регулировки глубины резкости и боке уже после окончания съемки. По данным издания Macerkopf, Apple планирует активировать подобную функцию непосредственно и во время съемки.
Доступно нововведение будет исключительно владельцам флагмана. А найти намек на новую фишку удалось в iOS 12.1 beta 1.
iPhones
Сейчас регулировка боке и глубины резкости доступна в портретном режиме после нажатия клавиши «Редактировать».
В iOS 12 такая регулировка стала возможна еще на стадии съемки. Соответствующий слайдер появляется после запуска камеры в режиме «Портрет».
В каком именно релизе iOS 12 появится данная функция как штатная, представители Apple не уточняют. Но для владельцев флагмана это действительно отличная новость.
iPhones.ru: последние новости
Карты Apple в iOS 12 работают очень странно 10 классных обоев iPhone, которые хочется поставить уже сейчас Громкость Apple Watch Series 4 сравнили с iPad Mini. Результат удивил
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Японцы выступили против мира с Россией158
Украину взбесили «опасные игры» России у Крыма60
«Все по хатам — строить халифат»40
Помпео назвал Россию бесполезной страной523
Солнцев показал фото с новой пенсионеркой115
Видео
00:39
Абрамович избили картиной по голове
Происшествия
00:56
Галкин произвел фурор «новой-старой» балладой Пугачевой
Шоу-бизнес
02:16
ВМС США предсказали гибель от нового оружия
Армия Оружие
08:54
Японцы выступили против мира с Россией
Социология В мире
03:13
Навальный пробыл на свободе пять секунд
Происшествия Общество
03:04
Украину взбесили «опасные игры» России у Крыма
Украина Армия
00:57
В Баку проснулся грязевый вулкан
Происшествия В мире
02:50
Порошенко объяснил отправку кораблей в Азовское море
В мире
02:50
Корабли ВМС Украины направляются к Крымскому мосту
Армия Войска
01:14
Разоблачён очередной фейк на выборах
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение