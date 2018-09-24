Apple расширит возможности камеры iPhone XS

Apple пообещала расширить возможности камеры iPhone XS

Apple пообещала расширить возможности камеры iPhone XSОдной из ключевых фишек iPhone XS считается возможность регулировки глубины резкости и боке уже после окончания съемки. По данным издания Macerkopf, Apple планирует активировать подобную функцию непосредственно и во время съемки.

Доступно нововведение будет исключительно владельцам флагмана. А найти намек на новую фишку удалось в iOS 12.1 beta 1.

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Сейчас регулировка боке и глубины резкости доступна в портретном режиме после нажатия клавиши «Редактировать».

В iOS 12 такая регулировка стала возможна еще на стадии съемки. Соответствующий слайдер появляется после запуска камеры в режиме «Портрет».

В каком именно релизе iOS 12 появится данная функция как штатная, представители Apple не уточняют. Но для владельцев флагмана это действительно отличная новость.