Apple заставят понизить цены в России

Apple заставят понизить цены на новые iPhone

Федеральная антимонопольная служба проводит расследование по поводу того, что компания Apple могла нарушить правило торговли на российском рынке. В случае подтверждения жалобы американская корпорация обязана будет выплатить штраф, а также снизить стоимость своих гаджетов.

Продажи iPhone XS и iPhone XS Max стартуют в России с 28 сентября, пишет «ПолитЭксперт».

News.ru писал, что ФАС рассмотрит жалобу о возможной координации цен на новый iPhone XS. В ведомство с заявлением обратился один из жителей России. Он заподозрил распространителей смартфонов в договорённости по вопросу установления одинаковых розничных цен.

На данный момент в официальном интернет-магазине компании новую модель гаджета можно приобрести за сумму от 87,9 тысячи до 118,9 тысячи рублей. Стоимость варьируется в зависимости от объёма памяти.

Предварительные заказы на iPhone XS и iPhone XS Max стали доступны российским пользователям. Их уже можно оформить у нескольких крупнейших ретейлеров.