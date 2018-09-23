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Apple заставят понизить цены в России
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Apple заставят понизить цены на новые iPhone 

News.ru 47 минут назад
Федеральная антимонопольная служба проводит расследование по поводу того, что компания Apple могла нарушить правило торговли на российском рынке. В случае подтверждения жалобы американская корпорация обязана будет выплатить штраф, а также снизить стоимость своих гаджетов.
Продажи iPhone XS и iPhone XS Max стартуют в России с 28 сентября, пишет «ПолитЭксперт».
News.ru писал, что ФАС рассмотрит жалобу о возможной координации цен на новый iPhone XS. В ведомство с заявлением обратился один из жителей России. Он заподозрил распространителей смартфонов в договорённости по вопросу установления одинаковых розничных цен.
На данный момент в официальном интернет-магазине компании новую модель гаджета можно приобрести за сумму от 87,9 тысячи до 118,9 тысячи рублей. Стоимость варьируется в зависимости от объёма памяти.
Предварительные заказы на iPhone XS и iPhone XS Max стали доступны российским пользователям. Их уже можно оформить у нескольких крупнейших ретейлеров.
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