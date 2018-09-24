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В Сети появились характеристики Huawei Y9
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В Сети появились характеристики Huawei Y9 (2019) 

News.ru + ещё 8 3 часа назад
Фото: youtube.com/M.R GADGETS
Полные характеристики смартфона Huawei Y9 (2019) появились в базе данных TENAA. Модель устройства получила номер JKM-AL00a.
Аппарат оснащён процессором частотой 2,2 ГГц (возможно, Kirin 710), 4 или 6 Гб оперативной памяти и 64 или 128 Гб внутренней памяти с возможностью установки microSD. Смартфон также получил 6,5-дюймовый дисплей с разрешение 2340 x 1080, две двойных камеры (основная — 20 и 2 Мп, фронтальная — 16 и 2 Мп), а также дактилоскопический датчик на задней панели.
The Huawei Y9 (2019) с аккумулятором ёмкостью 3900 мАч будет работать под управлением Android 8.1 Oreo. Устройство выйдет в четырёх цветах: чёрный, розовый, синий и фиолетовый. О предполагаемой цене девайса пока ничего неизвестно.
Ранее News.ru рассказал, что новый рекламный ролик Huawei Mate 20 Pro намекнул на интересную особенность смартфона — флагман может получить режим для подводной съёмки.
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