В Сети появились характеристики Huawei Y9 (2019)

Полные характеристики смартфона Huawei Y9 (2019) появились в базе данных TENAA. Модель устройства получила номер JKM-AL00a.

Huawei Y9 2019 with 6.5-inch FHD+ display, 6GB RAM, dual rear cameras gets certified https://t.co/MLrodFkkzo pic.twitter.com/sKm0DwVYjv— FoneArena Mobile (@FoneArena) 24 сентября 2018 г. Аппарат оснащён процессором частотой 2,2 ГГц (возможно, Kirin 710), 4 или 6 Гб оперативной памяти и 64 или 128 Гб внутренней памяти с возможностью установки microSD. Смартфон также получил 6,5-дюймовый дисплей с разрешение 2340 x 1080, две двойных камеры (основная — 20 и 2 Мп, фронтальная — 16 и 2 Мп), а также дактилоскопический датчик на задней панели.

The Huawei Y9 (2019) с аккумулятором ёмкостью 3900 мАч будет работать под управлением Android 8.1 Oreo. Устройство выйдет в четырёх цветах: чёрный, розовый, синий и фиолетовый. О предполагаемой цене девайса пока ничего неизвестно.

Ранее News.ru рассказал, что новый рекламный ролик Huawei Mate 20 Pro намекнул на интересную особенность смартфона — флагман может получить режим для подводной съёмки.