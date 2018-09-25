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Google Pixel 3 и Pixel 3 XL показали на новых рендерах
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Google Pixel 3 и Pixel 3 XL показали на новых рендерах 

Популярная механика + ещё 3 44 минуты назад
Фото: WinFuture
Как ожидается, Google презентует два новых смартфона Pixel 3 и 3 XL на мероприятии в Нью-Йорке, США, которое пройдет 9 октября. В Сети уже было много утечек, связанных с новыми устройствами: например, появлялись предполагаемые «живые» фото Pixel 3, а также предполагаемые рендеры обоих смартфонов.
WinFuture
Теперь же портал WinFuture поделился новыми изображениями, на которых, как утверждается, показаны Pixel 3 и 3 XL. Судя по новым рендерам, смартфоны будут доступны в черном и белом цветовых вариантах (как, впрочем, и прошлые устройства Pixel). Кроме того, рендеры подтверждают и дизайн новинок: так, более крупная модель Pixel 3 XL, по всей видимости, будет оснащена «вырезом» вверху экрана в духе iPhone X, в то время как Pixel 3 вверху будет обычная рамка.
WinFuture
Прошлые слухи указывали на то, что новые смартфоны Google получат, в частности, улучшенные камеры, чипсет Snapdragon 845 и четыре гигабайта оперативной памяти. Так это или нет, станет известно уже довольно скоро: премьера, как отмечалось, ожидается 9 октября.
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