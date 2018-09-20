На импортные компьютеры предустановят софт РФ

Минкомсвязи предложило обязать ставить российские антивирусы на ввозимые компьютеры

Минкомсвязи предлагает законодательно обязать устанавливать отечественные антивирусы на все ввозимые в Россию и создаваемые на ее территории персональные компьютеры. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на внесенный в правительство паспорт нацпроекта «Цифровая экономика».

По данным издания, нововведение предлагается ввести с 1 августа 2020 г. В отзыве Минэкономразвития , который был направлен в Минкомсвязи и аппарат правительства 11 сентября, говорится, что норму следует обосновать «целью обеспечения национальной безопасности». Это позволит обосновать отступление от принципов ВТО

Как пояснили в пресс-службе Минэкономразвития, нормы ВТО позволяют вводить такие меры «в целях обеспечения национальной безопасности». «Учитывая активное развитие информационных технологий, такие представляются обоснованными», — подчеркнули в ведомстве. Минкомсвязи не ответило на запрос.