На импортные компьютеры предустановят софт РФ

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Минкомсвязи предложило обязать ставить российские антивирусы на ввозимые компьютеры 

Ведомости + ещё 11 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Минкомсвязи предлагает законодательно обязать устанавливать отечественные антивирусы на все ввозимые в Россию и создаваемые на ее территории персональные компьютеры. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на внесенный в правительство паспорт нацпроекта «Цифровая экономика».
По данным издания, нововведение предлагается ввести с 1 августа 2020 г. В отзыве Минэкономразвития, который был направлен в Минкомсвязи и аппарат правительства 11 сентября, говорится, что норму следует обосновать «целью обеспечения национальной безопасности». Это позволит обосновать отступление от принципов ВТО.
Как пояснили в пресс-службе Минэкономразвития, нормы ВТО позволяют вводить такие меры «в целях обеспечения национальной безопасности». «Учитывая активное развитие информационных технологий, такие представляются обоснованными», — подчеркнули в ведомстве. Минкомсвязи не ответило на запрос.
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