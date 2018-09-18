МТС рассказал о синем цвете настроения россиян

Продажи смартфонов синего цвета в России с начала 2018 года выросли в шесть раз по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил оператор мобильной связи МТС, передает РИА Новости.

«Огромной популярностью стали пользоваться устройства синего цвета. С начала 2018 года доля синих аппаратов в общей структуре продаж составляет 16,5 процента», — утверждает компания. В качестве одной из причин взрывного роста интереса к этой расцветке стало появление на рынке новых моделей бренда Honor.

Также отмечается рост продаж красных и розовых гаджетов — в 2,5 раза в 1,5 раза соответственно. Спрос на аппараты белого цвета упал на 63 процента.

Самыми популярными, по данным МТС, остаются устройства черного и серого цветов — их выбирает каждый второй покупатель МТС . На втором месте расположились золотые смартфоны — в таком цветовом исполнении приобретают каждый пятый гаджет, однако их доля по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилась на 22 процента.