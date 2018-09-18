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МТС рассказал о синем цвете настроения россиян
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МТС рассказал о синем цвете настроения россиян 

Lenta.ru + ещё 1 58 минут назад
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Продажи смартфонов синего цвета в России с начала 2018 года выросли в шесть раз по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил оператор мобильной связи МТС, передает РИА Новости.
«Огромной популярностью стали пользоваться устройства синего цвета. С начала 2018 года доля синих аппаратов в общей структуре продаж составляет 16,5 процента», — утверждает компания. В качестве одной из причин взрывного роста интереса к этой расцветке стало появление на рынке новых моделей бренда Honor.
Также отмечается рост продаж красных и розовых гаджетов — в 2,5 раза в 1,5 раза соответственно. Спрос на аппараты белого цвета упал на 63 процента.
Самыми популярными, по данным МТС, остаются устройства черного и серого цветов — их выбирает каждый второй покупатель МТС. На втором месте расположились золотые смартфоны — в таком цветовом исполнении приобретают каждый пятый гаджет, однако их доля по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилась на 22 процента.
Российский бренд-производитель Caviar посвятил серию из семи кнопочных аппаратов «Царь-телефоны» инаугурации президента России Владимира Путина. Корпус гаджета под названием Inauguration Diamond отлит из золота 750-й пробы и дополнен вставками из натуральной кожи красного цвета и 95 бриллиантами. Стоимость устройства составила 1,9 миллиона рублей.
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