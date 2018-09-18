Почему планшеты для Минобороны оценили в 350 000

Планшеты за 350 тысяч рублей для Минобороны

СМИ стало известно о новых компьютерах для военных. Судя по документам, материалы и сборка в сумме выходят намного дешевле. Что это за планшеты и оправдана ли такая цена?

Издание «Фонтанка.Ру» рассказало о новых компьютерах для военных под названием СВУ, которые стоят 350 тысяч рублей. Подробная спецификация устройства попала в сеть, причем опубликовал их сам закупщик устройств — петербургский приборостроительный завод «Сигнал».

Дмитрий Рябинин: Судя по этим документам, все материалы для производства одного планшета стоят около 70 тысяч рублей плюс примерно 60 тысяч за сборку. Цифры не сходятся. Производитель СВУ, компания «Атри», заявила «Фонтанке», что это и не планшет вовсе, а своеобразная крышка от ноутбука, изготовленная из специального металла. А стоимость такова, поскольку устройство проходит ряд дорогостоящих испытаний, и производство — не серийное. Комментирует руководитель HiTech Mail.ru

«На мой взгляд, не совсем корректно в лоб оценивать стоимость планшета, потому что мы не знаем всех нюансов. Очевидно, что речь идет о защищенной модели. Рынок защищенных планшетов и вообще защищенных устройств очень специфический, и стоимость конкретного решения сильно варьируется в зависимости от задач заказчика. И там могут быть сложные доработки, как в плане аппаратного обеспечения, так и в плане программного обеспечения, которые завышают стоимость. В данном случае, именно стоимость самого устройства мне кажется оправданной, потому что, в среднем, защищенные модели стоят примерно 1000-2000 долларов. То есть это вполне укладывается. Все остальное зависит от нюансов. Не зная нюансов, конечно, это кажется, мягко говоря, избыточным. Но здесь нужно еще учитывать тираж производства, потому что очевидно, когда тираж не многомиллионный, а вот такой, можно сказать, штучный, то стоимость возрастает».

Эксперт в области информационной безопасности и технологий Максим Эмм считает, что стоимость такого ноутбука даже маленькая, и говорит, почему:

«Вообще такая стоимость для аппаратуры военного применения —даже маленькая. Если говорить про серийные ноутбуки, которые более или менее защищенные от тряски, которые тысячами, например, продаются, то они стоят от 5 тысяч долларов. Ну, или евро, если в Европе. То есть это сравнимо. А для образцов, у которых маленькие тиражи, у них стоимость вообще в разы обычно больше, поэтому я бы не удивился, если бы там было и 500 тысяч, а, может быть, даже больше, потому что нельзя сравнивать ноутбук и планшет китайский, который продается в магазине за 15 тысяч рублей или за 20 тысяч рублей, и устройство, которое гарантированно работает. Может быть, оно под водой работает. Может, деять лет у нее требования. Может, оно пуленепробиваемое или еще какие-то требования».

Эксперты отмечают, что вопросы к производителю все же есть. В частности, большинство комплектующих для компьютера производятся за рубежом, а значит, обходятся дороже. Так, аккумулятор для компьютера — французского производства, а процессор — американского.