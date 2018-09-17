Что на самом деле случилось с AirPower

Что на самом деле случилось с AirPowerГод назад, во время презентации iPhone X, Apple анонсировала беспроводную зарядную станцию AirPower. Более того, были даже названы сроки примерного выхода аксессуара на рынок — «где-то в 2018 году».

Но прошел год, а на очередной презентации, но уже iPhone XS и iPhone X Max о AirPower не проронили ни слова. Инсайдер Сони Диксон делится некоторой инсайдерской информацией, связанной с этим продуктом.

Причина задержек — реальные аппаратные проблему, с которым столкнулись инженеры Apple.

Во-первых, в текущем состоянии AirPower сильно греется. А это может привести к разогреву заряжаемого устройства, перегреву и выходу из строя платы контроля заряда.

Во-вторых, у AirPower еще ряд проблем: от активации заряда до скорости и точности уровня заряда.

В-третьих, помехи. Внутри AirPower размещены 21 и 24 силовые катушки разных размеров для подзарядки трех основных продуктов компании: iPhone, нового кейса AirPods (который тоже где-то пропал) и Apple Watch. Попытка Apple разсегментировать эти зарядные области под каждое устройство привели к появлению помехов.

А это снижает эффективность зарядной станции и в очередной раз откладывает релиз.

Одним словом, с AirPower у Apple большие проблемы. Упоминание о зарядке убрали даже с официального сайта компании, а это говорит о том, что Apple может и вовсе отказаться от данного гаджета. Вот только слово — не воробей.