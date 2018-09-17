Рассекречен дизайн Xiaomi Redmi Note 6 Pro

Рассекречен дизайн и характеристики Xiaomi Redmi Note 6 Pro

В сети появилась живые фотографии готовящегося к выпуску смартфона Xiaomi Redmi Note 6 Pro и розничной упаковки для него. Фото подтвердили основные характеристики смартфона.

Фото показывает безрамочный дизайн. Смартфон оснащается 6,28-дюймовым дисплеем с вырезом в стиле iPhone X и соотношением сторон 19:9, двумя двойными камерами — основной 12+5 Мп и фронтальной 20+2 Мп, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает ёмкостью 4000 мАч.

Ожидается, что смартфон базируется на процессоре Snapdragon 660 и получит дополнительные опции памяти 3+32 ГБ и 6+64 ГБ. Смартфон выйдет в золотистом, синем и чёрном цветовых решениях. В Европе цена может составить от 200 до 250 евро.