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Samsung Galaxy Note 9 взорвался в сумке
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Samsung Galaxy Note 9 взорвался в сумке американки 

Lenta.ru + ещё 10 17 сентября 2018
Фото: Shutterstock
Американка Диана Чунг подала в суд на Samsung после того, как ее Galaxy Note 9 воспламенился в сумочке. Об этом пишет The New York Post.
Сообщается, что инцидент произошел в Лонг-Айленде 3 сентября. Чунг находилась в лифте, когда ее смартфон начал нагреваться. Она положила его в сумку, после чего услышала свистящий звук и заметила как из сумки пошел дым. Женщине бросила сумку со смартфоном на пол и смогла его потушить, лишь спустившись в вестибюль здания. По ее словам, смартфон «уничтожил все что было в сумке» и теперь она требует возместить ущерб и прекратить продажи смартфона.
«Мы не получали сообщений о подобных инцидентах с Galaxy Note 9 и на данный момент разбираемся в случившемся», — заявили в компании.
В октябре 2016 года компания Samsung остановила продажи взрывающихся смартфонов Galaxy Note 7 после многочисленных случаев их самовозгорания по всему миру, а затем полностью прекратила их производство. Позже компания выпустила новую версия смартфона, в котором исправила проблемы с аккумулятором.
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