Ещё
Презентация iPhone XS усложнила жизнь разработчиков
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Путин направил сигнал Израилю"
"Путин направил сигнал Израилю"

После презентации iPhone XS жизнь разработчиков стала еще сложнее 

iPhones.ru 17 сентября 2018
Фото: iPhones
После презентации iPhone XS жизнь разработчиков стала еще сложнее.
12 сентября Apple представила сразу три новых смартфона. Покупатели восприняли презентацию, как очередное расширение ассортимента, а вот разработчикам в очередной раз прибавилось работы.
Если еще пару лет назад платформу iOS можно было назвать максимально адаптированной под разработчиков, то теперь Apple все больше походит на Android.
Все дело в дисплеях и их диагоналях. После сентябрьской презентации на плечи разработчиков легла поддержка сразу ряда диагоналей:
  • 4-дюймовые iPhone SE, iPhone 5s и iPod
  • 4.7-дюймовые iPhone 6, 7, 8
  • 5.5-дюймовые iPhone 6 Plus, 7 Plus, 8 Plus
  • 5.8-дюймовые iPhone X и iPhone XS
  • 6.1-дюймовый iPhone XR
  • 6.5-дюймовый iPhone XS Mac
  • 9.7-дюймовые iPad
  • 7.9-дюймовые iPad mini
  • 10.5-дюймовые iPad Pro
  • 12.9-дюймовые iPad Pro
То есть поддержка сразу десяти устройств с разными дисплеями.
Разумеется, в iOS предусмотрена автоматическая адаптация интерфейса (Auto Layout) под ту или иную диагональ, но многие разработчики все же предпочитают делать это программно.
iPhones.ru: последние новости
В iOS 12 вы можете разместить любую 3D-модель прямо в комнате Huawei объяснила, зачем завышала результаты в тестах производительности Какими будут размеры новых iPad Pro
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Путин направил сигнал Израилю»276
Настоящий голос Бузовой шокировал фанатов40
Крушение Ил-20: как Россия накажет Израиль854
Песков раскрыл отношение Путина к скандалу на выборах43
Памфилова заявила о новых выборах главы Приморья65
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
00:37
США отказались от обвинений РФ в новом отравлении
США В мире
00:38
В МИД ответили на обвинения в убийстве брата Ким Чен Ына
Политика
01:00
Настоящий голос Бузовой шокировал фанатов
Шоу-бизнес
01:30
«Путин направил сигнал Израилю»
Политика
03:13
Песков раскрыл отношение Путина к скандалу на выборах
Политика
03:14
ЦИК требует признать выборы в Приморье провалом
Политика
02:16
Stern рассказал о «смертоносном сюрпризе» Т-34
Оружие Армия
00:45
Уроженка России рассказала об отравлении в Солсбери
Происшествия
03:21
Порошенко подняли на смех из-за «нового» оружия
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение