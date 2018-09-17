Презентация iPhone XS усложнила жизнь разработчиков

После презентации iPhone XS жизнь разработчиков стала еще сложнее

После презентации iPhone XS жизнь разработчиков стала еще сложнее.

12 сентября Apple представила сразу три новых смартфона. Покупатели восприняли презентацию, как очередное расширение ассортимента, а вот разработчикам в очередной раз прибавилось работы.

Если еще пару лет назад платформу iOS можно было назвать максимально адаптированной под разработчиков, то теперь Apple все больше походит на Android.

4-дюймовые iPhone SE, iPhone 5s и iPod

4.7-дюймовые iPhone 6, 7, 8

5.5-дюймовые iPhone 6 Plus, 7 Plus, 8 Plus

5.8-дюймовые iPhone X и iPhone XS

6.1-дюймовый iPhone XR

6.5-дюймовый iPhone XS Mac

9.7-дюймовые iPad

7.9-дюймовые iPad mini

10.5-дюймовые iPad Pro

12.9-дюймовые iPad Pro Все дело в дисплеях и их диагоналях. После сентябрьской презентации на плечи разработчиков легла поддержка сразу ряда диагоналей:

То есть поддержка сразу десяти устройств с разными дисплеями.

Разумеется, в iOS предусмотрена автоматическая адаптация интерфейса (Auto Layout) под ту или иную диагональ, но многие разработчики все же предпочитают делать это программно.