Презентация iPhone XS усложнила жизнь разработчиков

После презентации iPhone XS жизнь разработчиков стала еще сложнее.
12 сентября Apple представила сразу три новых смартфона. Покупатели восприняли презентацию, как очередное расширение ассортимента, а вот разработчикам в очередной раз прибавилось работы.
Если еще пару лет назад платформу iOS можно было назвать максимально адаптированной под разработчиков, то теперь Apple все больше походит на Android.
Все дело в дисплеях и их диагоналях. После сентябрьской презентации на плечи разработчиков легла поддержка сразу ряда диагоналей:
- 4-дюймовые iPhone SE, iPhone 5s и iPod
- 4.7-дюймовые iPhone 6, 7, 8
- 5.5-дюймовые iPhone 6 Plus, 7 Plus, 8 Plus
- 5.8-дюймовые iPhone X и iPhone XS
- 6.1-дюймовый iPhone XR
- 6.5-дюймовый iPhone XS Mac
- 9.7-дюймовые iPad
- 7.9-дюймовые iPad mini
- 10.5-дюймовые iPad Pro
- 12.9-дюймовые iPad Pro
То есть поддержка сразу десяти устройств с разными дисплеями.
Разумеется, в iOS предусмотрена автоматическая адаптация интерфейса (Auto Layout) под ту или иную диагональ, но многие разработчики все же предпочитают делать это программно.