Россиянам позволят удалять предустановленные приложения

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"Путин направил сигнал Израилю"

Пользователи смогут удалять предустановленные приложения 

News.ru + ещё 31 17 сентября 2018
Фото: Kevin Grieve/unsplash.com
Федеральная антимонопольная служба подготавливает закон, согласно которому владельцы девайсов смогут удалять предустановленные приложения. ФАС намерен обязать производителей снять с них «блокировку».
В данный момент служба формируют соответствующую рабочую группу, подготовкой предложений по этому вопросу. При этом, как отмечает «РБК», возможность удаления не коснётся сервисных приложений.
Разработкой закона, которая должна быть закончена к апрелю 2019 года, займутся ФАС, Минкомсвязь и Роспотребнадзор.
Ранее News.ru сообщил, что социальная сеть «ВКонтакте» выпустила обновление для мобильного видеоплеера. Пользователи получили возможность перематывать ролик на 10 секунд, добавлять субтитры, устанавливать скорость воспроизведения, а также транслировать видео с телефона на ТВ через Apple TV благодаря поддержке AirPlay.
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