У устройств Apple выявили новую уязвимость

Новая уязвимость приводит к самопроизвольной перезагрузке устройств Apple

Обнаружена новая проблема, которая затрагивает компьютеры на операционной системе MacOS, мобильные устройства на iOS, а также умные часы Apple Watch. Как сообщил пользователь Сабри Хадуччи (Sabri Haddouche) в твиттере, все эти устройства демонстрируют сбой при попытке обработать веб-страницу, оформление которой сформировано несколькими строками CSS-кода.

How to force restart any iOS device with just CSS? 💣



Source: https://t.co/Ib6dBDUOhn



IF YOU WANT TO TRY (DON’T BLAME ME IF YOU CLICK): https://t.co/4Ql8uDYvY3— Sabri (@pwnsdx) 15 сентября 2018 г. При попытке открыть такую страницу, iPhone, iPad и Apple Watch самопроизвольно перегружаются. На ПК или ноутбуке на базе MacOS зависает только браузер, его можно принудительно закрыть и перезапустить . Иногда можно ограничиться и закрытием вкладки. Как отметил пользователь, причина возникает из-за того, что в iOS все браузеры используют WebKit.

Внимание! Переход по ссылке приведёт к перезагрузке вашего устройства на iOS или watchOS!

Как сообщается, в Купертино уже знают о проблеме, однако пока никакого решения не предложено. Не исключено, что в сегодняшнем выпуске iOS 12 проблема будет решена.