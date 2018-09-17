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У устройств Apple выявили новую уязвимость
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Новая уязвимость приводит к самопроизвольной перезагрузке устройств Apple 

Игромания.ру + ещё 4 17 сентября 2018
Фото: Игромания.ру
Обнаружена новая проблема, которая затрагивает компьютеры на операционной системе MacOS, мобильные устройства на iOS, а также умные часы Apple Watch. Как сообщил пользователь Сабри Хадуччи (Sabri Haddouche) в твиттере, все эти устройства демонстрируют сбой при попытке обработать веб-страницу, оформление которой сформировано несколькими строками CSS-кода.
При попытке открыть такую страницу, iPhone, iPad и Apple Watch самопроизвольно перегружаются. На ПК или ноутбуке на базе MacOS зависает только браузер, его можно принудительно закрыть и перезапустить. Иногда можно ограничиться и закрытием вкладки. Как отметил пользователь, причина возникает из-за того, что в iOS все браузеры используют WebKit.
Внимание! Переход по ссылке приведёт к перезагрузке вашего устройства на iOS или watchOS!
Как сообщается, в Купертино уже знают о проблеме, однако пока никакого решения не предложено. Не исключено, что в сегодняшнем выпуске iOS 12 проблема будет решена.
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