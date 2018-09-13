Названа стоимость новых iPhone в России

Новые iPhone в России будут стоить от 65 до 128 тысяч рублей

Новые смартфоны от Apple будут продаваться в России по цене от 65 до 128 тысяч рублей, следует из сообщения на сайте компании.

Накануне американская корпорация представила сразу три новинки — iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR. Купить их можно будет на сайте компании, у авторизованных реселлеров Apple и некоторых операторов связи.

Цены на iPhone XS начинается от 87,99 тысячи рублей, а на iPhone XS Max — от 96,99 тысячи. Пользователи смогут выбрать эти смартфоны в трех цветах: серебристом, цвета "серый космос" и новом золотом оттенке — и с тремя объемами памяти: 64, 256 и 512 гигабайт. iPhone XS с максимальным объемом памяти 512 гигабайт будет стоить 127,99 тысячи рублей.

Предзаказ на iPhone XS и iPhone XS Max начнется 14 сентября, продажи стартуют 28 сентября.

iPhone Xr представляет собой упрощенную версию модели iPhone Xs. Он отличается 6,1-дюймовым IPS-экраном и алюминиевым корпусом. Предзаказы на этот смартфон приниматься с 19 октября, а продажи начнутся 26 октября. iPhone Xr с памятью 64, 128 и 256 гигабайт представлен в шести цветах: белом, черном, синем, желтом, коралловом и цвете (PRODUCT) RED. Покупателям придется отдать за него от 64,99 до 77,99 тысячи рублей.