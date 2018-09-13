Apple сняла с продажи ряд iPhone

Apple сняла с продажи iPhone X, iPhone SE и iPhone 6S

После вчерашнего анонса iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR, компания Apple официально сняла с продажи свои самые доступные на текущий момент смартфоны — iPhone SE и iPhone 6S, а также прошлогодний флагман iPhone X.

Помимо доступности, iPhone SE был последним 4-дюймовым смартфоном Apple. Теперь самые компактные из предлагаемых Apple смартфонов — iPhone 7 и iPhone 8 с диагональю экрана 4,7 дюйма.