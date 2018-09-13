В iPhone Xs ускорили беспроводную зарядку. Но как?

Вчера Apple анонсировала новые смартфоны iPhone Xr, Xs и Xs Max. Вместе с ними была подтверждена поддержка более быстрой беспроводной зарядки.

Если прошлое поколение iPhone X, 8 и 8 Plus поддерживала беспроводные зарядки мощностью до 7,5Вт, то сейчас все должно работать ещё быстрее.

Правда, неясно, насколько лучше стала работать эта функция. Android-устройства поддерживают мощность такого зарядного устройства до 10 Вт. У Apple же нет какого-либо уточнения по этому поводу.

Что ж, проверим это, когда iPhone Xs официально поступят в продажу.