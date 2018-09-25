Новые iPhone провалили проверку на прочность

Новые iPhone Xs и Xs Max не обладают достаточной прочностью, соответствующий видеоролик с испытаниями доступен на официальном канале компании SquareTrade в YouTube.

В одном из тестов оба смартфона роняли с высоты 182 сантиметра на переднюю и заднюю крышки. В первом случае iPhone Xs и Xs Max получили серьезные повреждения. При падении на переднюю панель стекло Xs разбилось практически полностью, тогда как у Xs Max оно покрылось трещинами. В результате специалисты заявили, что смартфон "очень уязвим к ударам, особенно к падениям, которые нанесут ему наибольшие повреждения".

Ранее посетители ресурса Reddit пожаловались на бракованные экраны у новых iPhone XS — при использовании минимальной яркости черный цвет отображается как серый с оранжевым оттенком.