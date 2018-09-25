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iPhone провалили проверку на прочность
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Новые iPhone провалили проверку на прочность 

РИА Новости + ещё 239
Новые iPhone Xs и Xs Max не обладают достаточной прочностью, соответствующий видеоролик с испытаниями доступен на официальном канале компании SquareTrade в YouTube.
В одном из тестов оба смартфона роняли с высоты 182 сантиметра на переднюю и заднюю крышки. В первом случае iPhone Xs и Xs Max получили серьезные повреждения. При падении на переднюю панель стекло Xs разбилось практически полностью, тогда как у Xs Max оно покрылось трещинами. В результате специалисты заявили, что смартфон "очень уязвим к ударам, особенно к падениям, которые нанесут ему наибольшие повреждения".
Ранее посетители ресурса Reddit пожаловались на бракованные экраны у новых iPhone XS — при использовании минимальной яркости черный цвет отображается как серый с оранжевым оттенком.
Американская компания Apple 12 сентября представила сразу три новые модели смартфонов — iPhone Xs, iPhone Xs Max и iPhone Xr. Цена на iPhone Xs начинается от 87,990 тысячи рублей, а на iPhone Xs Max — от 96,990 тысячи рублей. Официальные продажи iPhone Xs и Xs Max начинаются в России 28 сентября, 21 сентября российские ритейлеры открыли предзаказ на устройства.
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