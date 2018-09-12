Какие гаджеты представит Apple

В среду, 12 сентября, в Калифорнии Apple представит публике iPhone Xs, iPad Pro, Apple Watch series 4 и другие гаджеты. Как ожидается, все смартфоны (с экранами диагональю 5,8, 6,1 и 6,5 дюймов) получат новую аппаратную начинку, но внешне не будут сильно отличаться от более ранних устройств. Последняя версия iPad станет больше походить на iPhone X. В частности, исчезнет кнопка «Домой». Форма Apple Watch series 4 не изменится, зато исчезнут толстые рамки по краям.

12 сентября состоится презентация Apple. И хотя ежегодно компания проводит несколько подобных мероприятий, традиционно максимальное внимание приковано именно к сентябрьскому событию. И это неудивительно — в начале осени показывают новые iPhone.

Накануне аналитики и журналисты по традиции обсуждают слухи о новинках Apple. На китайские заводы поступают первые заказы на корпуса и дисплеи, промокартинки неизбежно утекают в сеть, кто-то забывает в баре прототип…

В итоге финальные релизы приблизительно на 90% совпадают со слухами. Впрочем, порой остаётся место и для сюрпризов. Так что же (скорее всего) ждёт нас на презентации в среду?

iPhone

Новых iPhone будет три: с экранами диагональю 5,8, 6,1 и 6,5 дюймов.

До этого Apple ещё не выпускала смартфоны с диагональю 6,5 дюймов— самый маленький iPad Mini лишь ненамного больше (7,9 дюймов). По словам источников Bloomberg, экран такого размера позволит показывать дополнительную информацию в горизонтальном режиме или запускать по два приложения встык — такая функция пока доступна лишь на планшетах компании.

Несмотря на то, что все модели наверняка получат новую аппаратную начинку, их дизайн сильно не изменится. Он будет повторять прошлогоднюю «десятку»: безрамочный экран, вырез наверху, металлическая окантовка, стеклянная задняя панель, двойная камера, FaceID.

Единственное опциональное отличие экстерьера, судя по фотографиям, попавшим к 9to5mac, — появится версия, где эта окантовка будет золотистого цвета. На это намекает и приглашение, разосланное представителям прессы, — в нём тоже используется золотистый шрифт.

Источники Bloomberg отмечают, что по крайней мере для некоторых стран новые iPhone получат слот для второй сим-карты.

Кажется, после прошлого юбилейного года, когда Apple представила iPhone X к десятилетию смартфона, компания снова возвращается к циклу, при котором через год после выпуска номерной версии выходит её S-версия, обновлённая внутри, но не снаружи. Об этом пишет и 9to5mac: по их информации, два из трёх iPhone получат индекс Xs. Произносить это название правильно «тэн-эс», но, конечно, никто не сможет удержаться от «икс-эс».

Наиболее доступной, скорее всего, окажется средняя по размеру модель с 6,1-дюймовым экраном. В ней будет использован экран LCD, более дешевый, чем светодиодный OLED у iPhone X и Xs. Кроме того, в доступном iPhone используют алюминиевую окантовку вместо стальной, а задняя панель будет представлена в нескольких цветах, говорят источники Bloomberg.

Также в сети обсуждают два слуха о проводах. Плохой заключается в том, что в коробку якобы перестанут класть переходник с разъёма Lightning на наушники. Второй хороший: основная зарядка будет поставляться с кабелем USB-C к Lightning (и блоком питания, конечно). Это разрешит ситуацию, при которой нельзя было подсоединить последний iPhone к последнему MacBook без переходников.

Apple Watch series 4

Активные пользователи предыдущих версий часов могут выдохнуть — сменные ремешки им продавать не придётся. Новые часы не станут круглыми. Более того, их дизайн практически не изменится. Чего не скажешь о субъективном восприятии.

А дело всё в экране. Толстые рамки по его краям исчезнут, а значит часы станут визуально больше — сразу на 15%.

Дополнительное пространство не осталось без внимания дизайнеров интерфейсов. На фотографии, опубликованной 9to5mac, по углам циферблата выводятся новые индикаторы и графики, недоступные на текущей версии watchOS, всего до восьми штук вместо нынешних четырёх.

На этой же фотографии видно новое отверстие на корпусе — между колесом управления и кнопкой. Возможно, это ещё один микрофон. К стандартным цветам корпуса добавится золотой.

iPad Pro

Новые iPad приблизятся к iPhone X по внешнему виду и принципу работы. Кнопка «Домой» внизу исчезнет, и планшетами можно будет управлять жестами. Вместо датчика отпечатка пальца — сканер лица.

В остальном же зрители увидят старые-добрые iPad — с такими же экранами и рамками, но с новым железом внутри, говорят источники Bloomberg.

Apple обновила MacBook Pro назад, так что вряд ли стоит ждать от сентябрьской презентации особого внимания к компьютерам. Но слухи о том, что будет обновлен 13-дюймовый MacBook Air, всё-таки ходят.

Если так, достаточно будет добавить экран высокого разрешения Retina, чтобы порадовать всех. Потому что модель, впервые представленная в 2008 году и не претерпевшая серьёзных изменений, до сих пор продаётся.

AirPods

Не факт, что новую версию беспроводных «затычек» вообще покажут на мероприятии. Но если это всё-таки случится, по слухам, AirPods 2 станут водонепроницаемыми и научатся реагировать на возглас «Привет, Сири» без дополнительного прикосновения.

Зарядка AirPower

Эту беспроводную зарядку сразу для нескольких Apple-устройств впервые показали ещё в сентябре 2017 года. С тех её выпуск постоянно переносился. Текущий дедлайн — 2018 год.

Сколько всё это будет стоить? Информации нет вообще. Видимо, это и станет главным сюрпризом.