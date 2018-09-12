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В Южной Корее могут запретить продажу iPhone
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"Путин направил сигнал Израилю"

В Южной Корее могут запретить продажу iPhone 

BFM.RU + ещё 12 12 сентября 2018
Фото: Reuters
Запрет на продажу iPhone и iPad могут ввести в Южной Корее. Компанию Apple, производящую гаджеты, заподозрили в нарушении патентов.
Как сообщает BusinessKorea, южнокорейское министерство торговли, промышленности и энергетики инициировало расследование возможного заимствования патента, который принадлежит Корейскому институту передовых технологий (KAIST).
По данным портала, речь идет о технологии для создания микропроцессоров. Она используется при производстве последних моделей iPhone и iPad. В случае если факт заимствования будет доказан, на территории страны будет запрещена продажа iPhone X, iPhone 8 и 8 Plus, а также iPad Pro.
На прошлой неделе в Сети появились цены и характеристики новых моделей iPhone и других устройств компании Apple. Очередная утечка данных произошла за неделю до презентации линейки продукции IT-гиганта в штаб-квартире Apple в Купертино (Калифорния).
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