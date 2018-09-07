Google объявила дату анонса новых флагманов

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Google раскрыла дату презентации новых смартфонов Pixel 

Популярная механика + ещё 14 7 сентября 2018
Фото: globallookpress.com
Google анонсировала смартфоны Pixel 2 и Pixel 2 XL прошлой осенью, в начале октября. Новые смартфоны компании — Pixel 3 и Pixel 3 XL — также, по всей видимости, будут представлены в октябре: Google анонсировала мероприятие, которое пройдет в Нью-Йорке, США, 9 октября, и на котором, как ожидается, будут презентованы ее новые мобильные устройства.
Пока характеристики Pixel 3 и Pixel 3 XL не раскрываются. Впрочем, естественно, об устройствах уже появлялись слухи: так, недавно в Сети появились «живые» фотографии, предположительно, «обычного» Pixel 3. Утечка сообщала также предположительные характеристики смартфона: указывалось, что он получит 5,5-дюймовый экран с разрешением 2 160 на 1 080 пикселей, чипсет Snapdragon 845, аккумулятор емкостью 2 915 мАч.
Разумеется, это неофициальная информация. Какими будут Pixel 3 и Pixel 3 XL, впрочем, станет известно уже скоро.
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