ZeroPhone: смартфон на базе одноплатного ПК

На площадке коллективного финансирования Crowd Supply готовится к запуску проект смартфона ZeroPhone с открытыми исходниками на базе Linux. Аппаратной основой его будет одноплатный микрокомпьютер Raspberry Pi Zero.

Проект, как утверждается, будет независимым от операторов, компаний и прочего. Он не будет собирать пользовательские данные, не получит ненужного предустановленного ПО и так далее. Наоборот, он будет максимально открытым, как по программной, так и по аппаратной части.

Основные функции телефона будут доступны изначально, а дополнительные можно будет добавлять при необходимости. Также новинку легко модернизировать и отремонтировать. В числе основных спецификаций ZeroPhone есть OLED-экран диагональю 1,3 дюйма и разрешением 128 x 64 пикселей, вибромотор и RGB-светодиод. «Мозгами» являются Raspberry Pi Zero и Arduino, за коммуникации отвечает микроконтроллер ESP8266 (Wi-Fi). Из разъёмов обещаны порты HDMI, полноразмерный USB и 3,5-мм для наушников.

На первом этапе Bluetooth будет предлагаться как опция, а само устройство поддерживает только 2G-связь. Но в скором времени обещают 3G. Кроме того, можно добавлять ИК-приёмник/передатчик, дополнительные дисплеи и кнопки, фирменные камеры Raspberry Pi, батареи, различные датчики, GPS, Ethernet, карты памяти и многое другое.

Отметим, что ранее на базе полноразмерного Raspberry Pi A уже предлагался вариант смартфона. Примерно то же можно собрать на Raspberry Pi 3.

Стоимость набора ZeroPhone составит, как утверждается, 50 долларов. При этом странно, почему разработчики не использовали Raspberry Pi Zero W со встроенными беспроводными адаптерами. Это позволило бы обойтись без ESP8266.