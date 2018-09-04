Названы самые производительные смартфоны

AnTuTu назвал самые производительные смартфоны августа

Бенчмарк AnTuTu представил десять самых производительных смартфонов под управлением Android. Лидера рейтинга августа стал Xiaomi Black Shark с почти 293 тысячами баллов.

AnTuTu, TOP 10 Best Performance Smartphones in August 2018: Meizu 16th first entered the list to take the second placehttps://t.co/qxbGjnvcGO | Mydrivers#Meizu #Meizu16th #16series #AnTuTuhttps://t.co/HX2kftF0Yshttps://t.co/XcWUnHBhRThttps://t.co/GeR2LU0Fpm pic.twitter.com/HNm6GobuPG— Meizu Fans Global (@MeizuFansGlobal) September 3, 2018 На второй и третьей позициях расположились Meizu 16th (291 025) и Smartisan Nut R1 (289490) соответственно. Четвёртое место занял смартфон Vivo NEX (286 286), который в июле замыкал тройку лидеров. Пятым в рейтинге самых производительных смартфонов стал Xiaomi Mi 8 Explorer Edition (286 268).

Ранее News.ru рассказал, что Samsung готовится представить складной смартфон до конца 2018 года. Презентация должна пройти в ноябре в рамках конференции компании. Исполнительный директор мобильного подразделения Samsung Донг Джин Ко подтвердил, что разработка устройства практически завершена.