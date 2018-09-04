Названы самые производительные смартфоны

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AnTuTu назвал самые производительные смартфоны августа 

News.ru + ещё 105 4 сентября 2018
Фото: globallookpress.com
Бенчмарк AnTuTu представил десять самых производительных смартфонов под управлением Android. Лидера рейтинга августа стал Xiaomi Black Shark с почти 293 тысячами баллов.
На второй и третьей позициях расположились Meizu 16th (291 025) и Smartisan Nut R1 (289490) соответственно. Четвёртое место занял смартфон Vivo NEX (286 286), который в июле замыкал тройку лидеров. Пятым в рейтинге самых производительных смартфонов стал Xiaomi Mi 8 Explorer Edition (286 268).
Ранее News.ru рассказал, что Samsung готовится представить складной смартфон до конца 2018 года. Презентация должна пройти в ноябре в рамках конференции компании. Исполнительный директор мобильного подразделения Samsung Донг Джин Ко подтвердил, что разработка устройства практически завершена.
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