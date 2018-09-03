ZTE готовит второй игровой смартфон

Роланд Квандт (Roland Quandt‏), редактор известного регулярными утечками немецкого ресурса WinFuture, через свой аккаунт в Twitter поделился подробностями о втором поколении игрового смартфона ZTE.

По его словам, новый Nubia Red Magic уже находится в разработке и он будет базироваться на Qualcomm Snapdragon 845, топовом процессоре 2018 года.

Квандт также сообщил европейскую цену для оригинального Nubia Red Magic. Он выйдет в Европе по цене 449 евро за версию с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти.

Напомним, ZTE представила свой первый игровой смартфон Nubia Red Magic в апреле. Он получил довольно продвинутые параметры, но оснащается прошлогодним Snapdragon 835. Сейчас он доступен в Китае.