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ZTE готовит второй игровой смартфон 

Ferra.ru + ещё 2 3 сентября 2018
Фото: Ferra.ru
Роланд Квандт (Roland Quandt‏), редактор известного регулярными утечками немецкого ресурса WinFuture, через свой аккаунт в Twitter поделился подробностями о втором поколении игрового смартфона ZTE.
По его словам, новый Nubia Red Magic уже находится в разработке и он будет базироваться на Qualcomm Snapdragon 845, топовом процессоре 2018 года.
Квандт также сообщил европейскую цену для оригинального Nubia Red Magic. Он выйдет в Европе по цене 449 евро за версию с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти.
Напомним, ZTE представила свой первый игровой смартфон Nubia Red Magic в апреле. Он получил довольно продвинутые параметры, но оснащается прошлогодним Snapdragon 835. Сейчас он доступен в Китае.
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