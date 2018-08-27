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Названы лучшие смартфоны года
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Названы лучшие смартфоны 2018 года 

Lenta.ru
Фото: Danish Siddiqui / REUTERS
Business Insider оценил новинки на рынке смартфонов 2018 года. Рейтинг опубликован на сайте издания.
Журнал выбрал пятерку лучших гаджетов по соотношению цена-качество. Лидером оказался «китаец» OnePlus 6 за мощный аккумулятор, качественную камеру, процессор Qualcomm Snapdragon 845 и шесть гигабайт оперативной памяти.
Также в рейтинге оказались Samsung Galaxy Note 9, Samsung Galaxy S9, LG G7 Thinq, замыкает пятерку Moto G6.
В рейтинг не вошли iPhone 8 и iPhone X, поскольку были представлены публике в 2017 году. Тем не менее, отмечает издание, уже в сентябре должны появиться три обновленных смартфона от Apple. Помимо этого, Business Insider рекомендует дождаться октября, когда, предположительно, будет анонсирован Google Pixel 3.
2 августа эксперты Роскачества провели исследование рынка смартфонов, представленных в 2018 году. Первое и второе места рейтинга заняли смартфоны Samsung Galaxy S9 и Samsung Galaxy S9+ соответственно, сместив с этих позиций на третье и четвертое места предыдущие модели Galaxy: Samsung Galaxy S8 и S8+ соответственно. На пятом месте значится iPhone 8 Plus.
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