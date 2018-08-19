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Выросли продажи телефонов без Интернета
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В мире резко выросли продажи телефонов без доступа в Интернет 

ТК «Звезда» 1 час назад
По мнению аналитиков, этот тренд связан с усталостью людей от обилия информации и желания оградить себя от постоянного потребления контента в социальных сетях.
В мире заметно выросли продажи кнопочных телефонов без доступа к Интернету. Об этом сообщает телеканал SkyNews.
Также в материале отмечается, что рост продаж в данном рыночном сегменте впервые превысил рост продаж смартфонов. Если в первом случае показатели выросли на пять процентов, то во втором — всего на два. Разумеется, при этом стоит помнить, что рынок смартфонов во много раз больше рынка кнопочных телефонов.
По мнению аналитиков, этот тренд связан с усталостью людей от обилия информации и желания оградить себя от постоянного потребления контента в социальных сетях. Однако в материале не указана организация, которая является источником упомянутого анализа.
Тем не менее, в мире продолжает развиваться мобильный интернет нового поколения. По словам представителей Россвязи, 5G появится в Российской Федерации до конца 2025 года. Причем, как подчеркнул руководитель агентства Олег Духовницкий, это достаточно осторожный прогноз — не исключено, что мобильная связь нового поколения заработает в стране и до 2022 года.
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