Выросли продажи телефонов без Интернета

В мире резко выросли продажи телефонов без доступа в Интернет

По мнению аналитиков, этот тренд связан с усталостью людей от обилия информации и желания оградить себя от постоянного потребления контента в социальных сетях.

В мире заметно выросли продажи кнопочных телефонов без доступа к Интернету. Об этом сообщает телеканал SkyNews.

Также в материале отмечается, что рост продаж в данном рыночном сегменте впервые превысил рост продаж смартфонов. Если в первом случае показатели выросли на пять процентов, то во втором — всего на два. Разумеется, при этом стоит помнить, что рынок смартфонов во много раз больше рынка кнопочных телефонов.

По мнению аналитиков, этот тренд связан с усталостью людей от обилия информации и желания оградить себя от постоянного потребления контента в социальных сетях. Однако в материале не указана организация, которая является источником упомянутого анализа.