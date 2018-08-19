Новые iPhone станут еще дороже. Что о них известно?

Тройничок

В начале осени Apple покажет новый iPhone. Как обычно, первые слухи о нем появились практически сразу после прошлого анонса, и чем ближе дата, тем больше инсайдерской информации появляется в сети. «Лента.ру» рассказывает, какими будут новые iPhone и что станет со старыми.

Какими будут новые iPhone

В прошлом году Apple показала три телефона, два из которых были почти точной копией устаревшего iPhone 6, и один по-настоящему новый iPhone X. В этом году ожидается подобная ситуация — компания выпустит три новых iPhone, но уже без эксплуатации дизайна четырехлетней давности.

Еще в ноябре прошлого года, спустя пару месяцев после презентации Apple, известный аналитик Мин-Чи Ко (Ming-Chi Kuo) заявил, что компания готовит к анонсу три iPhone, которые продолжат тренд, заданный iPhone X. То есть все они получат безрамочный экран с монобровью, схожий дизайн и сканер лица Face ID. На данный момент их условно называют iPhone X (2018), iPhone X Plus и iPhone 9. Однако в конечном итоге они могут называться совсем иначе. Так, в прошлом году многие считали, что iPhone X на самом деле назовут iPhone 8.

Ключевое отличие между этими аппаратами — размер экрана. iPhone X (2018) получит 5,8-дюймовый OLED-экран, двойную камеру и будет мало отличаться от нынешней «десятки». Его габариты составят 143,6х70,9х7,7 миллиметра. iPhone X Plus оснастят 6,5-дюймовым OLED-дисплеем, и по размеру он будет точно таким же, как нынешний iPhone 8 Plus: 157,53х77,44х7,85 миллиметра.

Самым интересным из всей линейки станет iPhone 9, который позиционируется как «бюджетный» смартфон. У него будет 6,1-дюймовый LCD-экран с вырезом под фронтальную камеру и Face ID. По размерам он будет где-то между iPhone X и X Plus — 150,91х75,72х8,47 миллиметра, а рамка будет из алюминия, когда как у новых «десяток» она из более прочной стали.

«Два новых смартфона с OLED будут нацелены на премиальный сегмент рынка; модель с LCD-дисплеем займет бюджетный и средний сегменты: мы уверены, что главное отличие в двух моделях с OLED будет заключаться в размерах, что удовлетворит требования большинства покупателей. Модель с LCD будет существенно отличаться от старых смартфонов как аппаратно, так и конструктивно», — говорилось в отчете аналитика в конце прошлого года. Позже эта информация укрепилась, и о планах Apple начали писать практически все.

Также в сети ходят слухи, что Apple разбавит прошлогодний дизайн выпуском смартфонов в новых цветах корпуса. Об этом начали говорить после того, как в едином реестре нотификаций Евразийского экономического союза появилось упоминание 11 новых iPhone, которые работают на iOS (то есть совершенно новые аппараты). Многие из этого сделали вывод, что iPhone 9 выйдет в пяти цветах (белый, черный, розовый, оранжевый и синий), а iPhone X и iPhone X Plus — в двух (черный и белый). Но подобные слухи появляются каждый год, поэтому верить им не стоит.

Сейчас в сети огромное количество различных рендеров и макетов новых iPhone с высокой детализацией. Поэтому никакой неожиданности на презентации не предвидится.

Экран и камеры

Практически все инсайдеры утверждают, что iPhone X (2018) получит 5,8-дюймовый экран с разрешением 2436х1125 пикселей (458 ppi), когда как у Plus-версии будет дисплей на 6,5 дюйма с разрешением 2688х1242 точек (около 480 ppi). Оба должны получить поддержку частоты обновления в 120 герц, как у iPad Pro и стилуса Apple Pencil. В остальном ничего особенного об экранах новых iPhone X сказать нельзя. Некоторые предполагают, что матрицы для смартфонов будут производить LG, Sharp и Japan Display, чтобы снизить зависимость от Samsung.

В отношении камер также не предвидится особых изменений. Оба смартфона получат один и тот же модуль, незначительно отличающийся от сенсора нынешнего iPhone X, хотя издание The Korea Herald в начале лета писало, что iPhone X Plus получит тройную камеру, как у Huawei P20 Pro. Несмотря на то что до конца неясно, зачем вообще ставить три модуля, аналитики убеждены, что в 2019 году таких аппаратов будет очень много.

MacOtakara

«Бюджетный» iPhone 9 получит LCD-матрицу с диагональю 6,1 дюйма и плотностью пикселей около 330 ppi производства либо Japan Display, либо LG. Отмечается, что с таким экраном рамки iPhone 9 могут быть даже меньше, чем у iPhone X. Кроме того, экраны MLCD+ установлены в LG G7, который показывает значения яркости выше, чем iPhone X (1000 нит против 625-804 нит). Мин-Чи Куо полагает, что из-за высокой стоимости панелей эта модель iPhone лишится 3D Touch.

Основая камера у iPhone 9 будет всего одна, точно такая же, как в обычном iPhone 8. Фронтальная камера у всех трех новых iPhone будет с поддержкой Face ID. Однако до конца неясно, будет ли это такая же система, как в iPhone X, или новая. Аналитики Barclays уверены, что Apple выпустит новую TrueDepth-камеру, которая позволит уменьшить вырез на экране и ускорить работу системы распознавания лиц. Впрочем, иных подтверждений этому не было, поэтому, вероятнее всего, «монобровь» и Face ID останутся такими же. О возвращении Touch ID и речи не идет.

Характеристики

По поводу «железа» тоже не стоит ожидать каких-то откровений. Судя по тестам производительности новых чипов, которые утекли в июне, прирост в скорости составит не больше 10 процентов. Так, актуальный на данный момент процессор А11 набирает в GeekBench 4,2 и 10 тысяч баллов (в одноядерном и многоядерном тестах соответственно), когда как A12 — 4,7 и 11 тысяч. При этом производительность графического ядра увеличилась примерно на 50 процентов (15 тысяч против 22).

В этих же сливах указывалось, что новые iPhone получат четыре гигабайта оперативной памяти, но это касается только iPhone X и iPhone X Plus. У iPhone 9 будет всего три гигабайта, как у текущего iPhone X. Объем накопителя увеличится до 512 гигабайт у новых X, когда как у iPhone 9 он не превысит 256 гигабайт.

Автономность новых iPhone также не сильно изменится. Новый iPhone X получится такую же батарею, как у старого, а объем аккумулятора X Plus увеличат на 25 процентов — до 3300-3400 миллиампер-часов. У iPhone 9 и вовсе будет простая батарея (у iPhone X она двухкамерная и огибает материнскую плату). Примечательно, что компания может выпустить новые адаптеры питания с разъемом USB-C и быстрой зарядкой. Но будут ли они продаваться в комплекте со смартфоном — неизвестно.

Не так давно в сети появилась информация о выпуске iPhone с двумя сим-картами. Подтверждение этому нашли в тестовой версии iOS 12, в коде которой обнаружили строки «Статус второй SIM-карты», «Статус лотка второй SIM-карты» и другие упоминания функции. Но версия смартфона с поддержкой двух физических сим-карт может стать эксклюзивом Китая , а для всех остальных будет доступна версия с одной физической и одной виртуальной eSIM.

Дата презентации и цены

Предполагается, что презентация новых iPhone состоится 11 или 12 сентября 2018 года, а продажи начнутся 21-22 сентября. Причем Россия до сих пор не входит в список стран «первой волны», поэтому новые iPhone официально приедут лишь к концу сентября. После их выхода из линейки iPhone могут пропасть iPhone 6s и X. Первый уберут из-за того, что ему уже три года, и он даже в прошлом году считался устаревшим. А iPhone X пропадет за ненадобностью: новая «десятка» будет дешевле и мощнее старой.

По последним данным, цена на iPhone 9 будет начинаться от 700 долларов. Сейчас у iPhone 8 такая же цена, в России его официальная стоимость на сайте Apple составляет 57 тысяч рублей. iPhone X (2018) будет стоить от 900 долларов (около 73 тысяч рублей по курсу от Apple), а X Plus — 1000 долларов (80 тысяч рублей).