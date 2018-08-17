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Производитель чехлов показал Sony Xperia XZ3 с одинарной камерой
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Производитель чехлов показал Sony Xperia XZ3 с одинарной камерой 

Ferra.ru 1 час назад
Производители чехлов частенько становятся источником сведений о дизайне будущий смартфонов. На этот раз, рендеры готовящегося к выпуску Sony Xperia XZ3 в чехле от стороннего производителя опубликовал немецкий ритейлер TVCMall.
На рендерах можно увидеть основные особенности дизайна смартфона. Что удивительно, они показывают одинарную основную камеру на задней панели, второй вырез в чехле открывает доступ к сканеру отпечатков пальцев. Более ранние утечки, в том числе с рендерами говорили о двойной камере как у премиального XZ2 Premium — 19+12 Мп.
По неофициальным данным, смартфон оснащается 5,7-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2160 x 1080 пикселей), двойной основной камерой 19+12 Мп и фронтальной камерой на 13 Мп. Аппаратной основой стал топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD. Аккумулятор обладает ёмкостью 3240 мАч. Операционная система — Android 9.0 P. Ориентировочная цена составляет 849 евро.
Компания Sony уже подтвердила пресс-мероприятие 30 августа, к открытию выставки IFA 2018, которая пройдёт с 31 августа по 5 сентября в Берлине. В этот день ожидается анонс Xperia XZ3, Xperia XZ3 Compact и Xperia XZ3 Premium.
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