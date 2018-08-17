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Обзор Samsung Galaxy Note 9: вся правда о последних достижениях корейцев
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Обзор Samsung Galaxy Note 9: вся правда о последних достижениях корейцев
TechFusion.ru
1 час назад
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Фото:
TechFusion.ru
Большой, тяжелый, стоит как чугунный мост. Это описание как нельзя лучше подходит новому ультимативному флагману Samsung — Galaxy Note 9
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