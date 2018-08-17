Google Pixel 3 XL засветился на видео с 6,7-дюймовым дисплеем и средненьким аккмулятором

Google Pixel 3 XL уже попадал на целый ряд фотографий и видео. Теперь в этом списке есть ролик, на котором видна не только система Android 9.0 Pie, но и показываются технические характеристики этого аппарата. На белой модели есть та же «монобровь» и небольшая рамка снизу. Разрешение дисплея составляет 1440 x 2960 пикселей при 494ppi. Получается, что диагональ экрана составляет примерно 6,7 дюйма. Сзади стоит одиночная 12-мегапиксельная камера (ниже — сканер отпечатков пальцев), спереди — 8-мегапиксельная камера.

Pixel 3 XL будет работать на процессоре Snapdragon 845. Объем оперативной памяти составит 4 гигабайта, встроенной — 64 гигабайта. Аккумулятор на 3430 мАч кажется очень слабым для дисплея с такой диагональю и разрешением, но надеемся, что Google оптимизирует автономность аппарата и сделает зарядку устройства очень быстрой.