Nokia назвала дату презентации самого долгожданного флагмана

Nokia назвала дату презентации самого долгожданного флагманаВ своем Twitter-аккаунте Nokia анонсировала дату презентации «самого долгожданного смартфона» (так считают в компании) Nokia 9. Анонс флагмана состоится во вторник, 21 августа.

Если верить утечкам, то модель получит OLED-дисплей с впечатляющей яркостью, процессор Snapdragon 845 и несколько фирменных фишек, которые пока не раскрываются.

По сути, Nokia 9 — это вызов флагманским девайсам Samsung Galaxy S9 и iPhone X. Причем как с точки зрения функциональности/мощности, так и с позиции цены. Уже ясно одно, Nokia 9 будет позиционироваться как премиальный гаджет.

Основной акцент инженеры Nokia по-прежнему делают на камере. Сотрудничество с ведущими оптиками Zeiss дает свои плоды. Еще с в эпоху смартфонов на базе Symbian Nokia всегда отличалась толковыми камерами.

В сети публиковались сообщения, что Nokia 9 может получить сразу три основных сенсора камеры. Учитывая ожидаемый старт продаж, финский флагман может поставляться с предустановленной ОС Android 9.